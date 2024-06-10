Güney Kıbrıs’ta dün yapılan Avrupa Parlamentosu üyeliği ve yerel yönetimlere ilişkin seçimlerin sonuçları ve yansımaları Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Avrupa Parlamentosu üyeliğine bağımsız olarak katılan Youtuber ve Tik Toker 24 yaşındaki Fidias Panayotu’nun seçimi kazanmasının yarattığı büyük etki de Rum basınında geniş bir şekilde ele alındı.

Fileleftheros gazetesi “Siyasi Hayattaki Aşırı Sıcak-Fenomen Fidias Tüm Siyasi Sistemi Süpürdü-Mutlak Kahraman-Bir Fidias Partileri Okumadan Gönderdi” şeklindeki başlıklarla, Fidias Panayotu’nun seçimi kazanması haberine geniş bir şekilde yer verirken Panayotu’nun kazanmasının tüm parti sisteminde öngörülemeyen çalkantılara yol açtığını yazdı.

Youtuber Panayotu’nun, görülmemiş bir seçim kampanyasıyla, ülkedeki ikinci partinin oylarına yakın oy oranına yakın oy alarak Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçildiğini yazan gazete dünkü seçimler kapsamında geleneksel olarak AKEL’e ait olan iki sandalyeden birinin kaybedilmesi ve ELAM’dan bir Avrupa Parlamentosu üyesi seçilmesinin dünkü seçim sonuçlarına damga vuran olaylar olduğuna dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin başlıkları ise “İki Büyük Parti İçin Acı Tatlı Tat-AKEL’in Toplumsal İttifak Denemesi Başarısız oldu-Kaybeden Merkez, Kazanan ELAM-Ekologlar Kaybetti” şeklinde verdi.

Seçim sonuçlarının dikkat çekici bir diğer noktasının ise Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği’nin oy oranının yüzde 1.3’e düşmesi olduğunu yazan gazete bir önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerine göre partinin 5 bin oy daha az aldığını belirtti.

Politis gazetesi “ Kıbrıs Sarsıldı Ancak Sadece Avrupa Seçimlerinin Sonuçlarıyla Değil---Fidias Panayotu, Siyasi Sistemi Nasıl Teşhir Etti- Diğer Kazananlar: Annita Dimitriu, ELAM, Haralambos Puruncos, Fedonas Fedonos…. Kaybedenler: AKEL, DİKO, EDEK-DİPA-Ekologlar, Başkan Hristodulidis” başlıklarını manşette kullanırken iç sayfalarda “Tik-Tok: “Siyasi Sistem İçin Zaman Daralıyor- DİSİ, Koşullar Altında, Kazanan-ELAM Sürekli Büyüyor” başlıklarını kullandı.

Gazete ELAM’ın oylarını hemen hemen ikiye katlayarak Avrupa Parlamentosu üyeliği kazandığını ayrıca üçüncü parti haline geldiğini yazdı.

Politis gazetesi Fidias Panayotu için ayrıca iç sayfada “Tüm Kıbrıs’ın Tartıştığı 24 Yaşındaki Fidias Tik Tok’tan Avrupa Parlamentosu’na” başlığını kullanarak geniş bir habere yer verdi.

Alithia gazetesi ise haberleri “DİSİ için Zafer-Annita’nın Zaferi…2024 Yerel Seçimler” başlıklarını kullanırken Haravgi gazetesi “Seçim Sonuçlarının Ardından Siyasi Sahnede Çalkantı…Avrupa Parlamentosu Üyeliği: “Üç Yeni Üç Eski”… “Vatandaştan Protesto Mesajı” …. “Fidias’ın Benzeri Görülmemiş Siyasi Fenomeni Seçim Görüntüsünü Belirledi” şeklindeki başlıkları kullandı.