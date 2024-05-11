Güney Kıbrıs’taki Rus diplomatik eylemlerinin, Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte azalacağına arttığı ifade edildi.

Alithia gazetesi, Rus oligark Mihail Hondordovsky tarafından yönetilen “Dossier Center” adlı web sayfasında yer alan raporda, Güney Kıbrıs’taki diplomatik ve gizli Rus eylemlerinden detaylı şekilde bahsedildiğini ve Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla birlikte birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, yüzlerce Rus diplomatı sınır dışı etmesi, Rus propagandalarını yasaklaması ve vize kısıtlaması getirmesine rağmen, Güney Kıbrıs’ın halen Kremlin’in önemli bir üssü olarak kalmaya devam ettiğinin belirtildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan tek bir Rus diplomatın dahi sınır dışı edilmediğine dikkat çekildiğini ve AB dış politikasını benimseyen Güney Kıbrıs’ın Rus propagandalarına hizmet eden eylemleri kısıtlamadığının ifade edildiğini kaydetti.

Haberde, küçücük bir ülke olan Güney Kıbrıs’ta, Rusya Büyükelçiliği ile “Rusya Evi”nde yaklaşık 300 Rus memurun görev yaptığı belirtildi.