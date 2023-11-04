Güney Kıbrıs’taki işsizlerden üçte ikisinin Rum Çalışma Bakanlığı tarafından bilinmediği bildirildi.

Haravgi Avrupa İstatistik Birimi Eurostat ve Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak Güney’de her üç işsizden ikisinin ya düşük ücret ve kötü çalışma şartları nedeniyle uğradıkları hayal kırıklığı ya da küçük çocuklu anne olmaları nedeniyle Kaza İş Bulma Ofislerine kayıt yaptırmadıklarını yazdı.

Habere göre Eurostat Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısını 31 bin olarak verirken Rum İstatistik Dairesi, Kaza İş Bulma Ofisleri’nde kayıtlı kişi sayısının 9 bin 232 olduğunu belirtti.