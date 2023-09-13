Güney Kıbrıs’taki hellim üreticilerinin, geçen yıl Temmuz ayında Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün üretimi için imzalanan anlaşmadaki kriterleri uygulamadıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, Meclis Tarım Komitesi’nin dünkü toplantısında hellim prototipinin uygulanıp uygulanmadığının gözden geçirildiğini ve bazı hellim üreticilerinin de, anlaşmanın iptal edilmesi için hukuki prosedür başlattığını kaydederek, Hükümet’in bu konuyu görmezden geldiğini yazdı.

Gazete, anlaşmanın temel maddelerinden birinin, Menşe İsmi Korumalı hellim üretimi aleyhinde açılan davanın geri çekilmesini öngördüğünü, ancak davanın Avrupa Mahkemesi’nde görülmeye başladığını ve büyük tehlikeler içerdiğini belirtti.

Haberde, Hükümet ile hayvan besicileri arasında sütün fiyatıyla ilgili anlaşmazlık da bulunduğu ve hellim üreticilerinin, fiyatların üretim maliyetini bile karşılamadığı konusunda şikayetçi olduğu ifade edildi.

Gazete, bu yıl MİK hellim prototipine uygun üretim denetlemelerinin de yetersiz kaldığını; 24 tesisin denetlendiğini ve bunlardan 7’sinin prototip dışı üretim yaptığının tespit edildiğini, bu tesislere de herhangi bir ceza kesilmediğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Hayvan Besicileri Örgütü Başkanı Nikos Papakipriaku’nun, Güney Kıbrıs’taki peynir üreticilerinin yüzde 80’inin, üretim sırasında süt tozu kullandığını ve Yunanistan’ın “Kıbrıs patentini” kullanarak yılda 4 bin ton hellim pazarladığını söylediğini yazdı.