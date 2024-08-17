Güney Kıbrıs’ta eğitim bakanlığına bağlı yetkili müdürlüklerin okul müdürlüklerine gönderdiği direktiflere göre, yeni eğitim-öğretim yılında orta dereceli okulların hedefleri “zenginleştirilecek".

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre direktiflerde, Rum tarafında her eğitim yılının kalıcı hedefi olan “unutmuyorum ve mücadele ediyorum” hedefi yanında, yeni eğitim-öğretim yılında okulların “1955-59 özgürlük mücadelesinin başlamasının” 70’inci yılıyla ilgili faaliyetler düzenlemeleri gerektiğine işaret edildi.

Haberde her iki hedefin de özellikle bu yıl ileri sürülen "Türk işgalinin" 50’inci yılı olması dolayısıyla okullar için mecburi olduğu da vurgulandı.