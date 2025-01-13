Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, göstericiler, Suriye PYD’sinin Güney Kıbrıs’taki temsilciliğinin çağrısıyla Lokmacı kara kapısı karşısındaki “Ledra yolundan (uzun yol)” Avrupa Birliği ofisine kadar yürüdü.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerinin “durdurulmasını” ve bunun için “bölge ülkelerinin ortak hareket etmesini" isteyen eylemciler, AB'ye bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için Türkiye'ye müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Rum tarafında faaliyet gösteren “Theofios (Yeorgiadis) Kürdistan Kültür Merkezi” üyesi Lambros Kallenos, Rum haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye Kürtlerinin "Suriye içerisinde tanınmış Kürt varlığı olarak varlığını sürdürerek, siyasi yaşama katılma ve ülke hükümetinde temsiliyet” istediklerini söyledi.

Habere göre, Ekologlar Hareketi ve DİPA'nın destek verdiği eylemde Ekologlar Hareketi'nin gönderdiği açıklama okundu.