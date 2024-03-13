Yangınlarla mücadele için beş yılda 10 hava aracı alınacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün başkanlık konutunda "yangınlar ve doğal olaylarla mücadele" konulu bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda devlet tarafından önümüzdeki beş yıl içinde aşamalı olarak yangın söndürme amaçlı 10 hava aracı alınmasına karar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, alınan kararlar arasında yangın söndürmeyle ilgili tüm hava araçlarının Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) havacılık birimine bağlanmasına karar verildiğini de kaydetti.

Gazete, Savunma Bakanlığı tarafından bu amaçla bir plan ve öneri sunmasının beklendiğini ekledi.

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