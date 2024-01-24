Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde Pazartesi gecesi etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgedeki üç köyü su bastığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Pazartesi gecesi bölgede ektili olan yoğun yaşılar sebebiyle “Ksilofagu”, “Liopetri” ve “Frenaros” köylerini su bastığını yazdılar.

Gazete, “Ksilofagu” köyünde bulunan üç evi su bastığını, 77 yaşında bir kadın ile diğer bir evde bulunan 90 yaşındaki bir diğer kadının suların yükselmesi sonucu evlerinde mahsur kaldıklarını belirtirken Rum itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucunda kadınların kurtarıldıklarını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin 56 çağrıya yanıt verdiklerini de aktaran gazete, yağışlar sebebiyle ekili alanların da büyük zarara uğradığını belirtti.