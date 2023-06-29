Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, turizm faaliyetlerinin tüm aşamalarıyla ilgili verileri kayıt altına alacak turizm gözlemevi kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in dün yaptığı açıklamada, gözlemevinin bilgi toplayacağını ve rekabet edilebilirliğin güçlendirilmesi adına tüm müdahil taraflara resmi bilgilendirme yapacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Kumis, gözlemevinin Turizm Müsteşarlığı bünyesinde olacağını kaydederek, turizm sektörünün güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kumis ayrıca, Suudi Arabistan ile imzalanan turizm alanındaki karşılıklı anlayış memorandumunun onaylandığını ve iki ülke arasındaki turist akışının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TAK