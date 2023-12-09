Güney Kıbrıs’ta Savunma Bakanlığı ile polisin 2021 ve 2022 yıllarında, tehlikeli olarak addedilen 300 seferiden ve avcıdan askeri tüfekleri ile av tüfeklerini geri aldığı haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, silahların sahiplerinin özellikle üç nedenden ötürü tehlikeli olarak addedildiğini yazarken, bu sebepleri "ciddi cezai suç işlemekten ötürü mahkûm olma, psikiyatri hastanesinde tedavi görme ve aile içi şiddet" olarak sıraladı.

Polisin av tüfeklerine el koyduğu ve av tüfeği taşıma ruhsatını iptal ettiği kişiler arasında zihinsel sağlık nedenlerinden ötürü askerlik görevlerini yapmayan gençlerin de bulunduğunu kaydeden gazete, özel kişilere ve resmi görevlilere tabanca verilmesini tavsiye eden Rum polisi bünyesindeki komitede değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu ekledi.