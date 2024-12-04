Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 22 kadın cinayeti yaşlandı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na bağlı “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Şiddeti Önleme ve Mücadele Ulusal Koordinasyon Birimi” tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiserliği ile iş birliği içerisinde yürütülen cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve mücadele kampanyası çerçevesinde yayımlanan verilere yer verdiler.

Gazete bu verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta son beş yıl içerisinde 22 kadın cinayetinin ve 12 bin aile içi şiddet olayının kaydedildiğini yazdı.