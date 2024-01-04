Güney Kıbrıs’ta son 4 yılda, 24’ü erkek, 65’i kadın ve 9’u çocuk olmak üzere 98 kişinin, insan tacirlerinin kurbanı olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2019-2022 yılları arasındaki verilere göre bu kişilerden 33’ünün cinsel istismara, 26’sının emek istismarına, 8’inin zorla evliliğe, 12’sinin suç işlemek için baskıya, 2’sinin dilencilik yapmaya, 2’sinin yasadışı evlat edinilmeye ve 15’inin de cinsel istismar ile emek sömürüsüne eşzamanlı olarak maruz kaldığını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta en çok cinsel istismar ve emek istismarı vakalarıyla karşılaşıldığı ifade edildi.