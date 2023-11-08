Güney Kıbrıs’ta sigara içenlerin sayısında azalma olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “MARC Research” adlı araştırma şirketinin “PHILIP MORRIS CYPRUS” adına, 801 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, her 3 Rum’dan birinin (yüzde 30,1) sigara kullandığını ve bu oranın, bir önceki ankete göre yüzde 1,2 oranında daha az olduğunu yazdı.

Gazete, ankete göre her 10 kişiden 9’unun (yüzde 86,6), sigaranın sağlığına yapacağı olumsuz etki nedeniyle endişe duyduğunu; her 10 kişiden 8’inin de (yüzde 79,8) sigarayı bırakmak için esas teşvik edici sebebin, sigaranın sağlığa olan olumsuz etkileri olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 61,1’i, kendilerinin sigara içmediğini ve eşlerinin sigara tiryakiliğinden rahatsız olduklarını dile getirirken, yüzde 80,9’unun da, sigara kullanımına alternatif çözümler konusunda yeterli bilgilendirme olması gerektiğini belirtti.