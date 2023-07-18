Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpması nedeniyle dün 4 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, sıcak çarpması nedeniyle Cuma günü 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini ve biri yoğun bakımda olmak üzere iki kişinin, aynı nedenden dolayı hastanede tedavi gördüğünü anımsattı.

Haberde, havaların aşırı sıcak seyretmesi nedeniyle hastanelerin teyakkuzda olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın da, sıcak çarpmasından nasıl korunmak gerektiğiyle ilgili tavsiyeler yayınladığı ifade edildi.