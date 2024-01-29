Güney Lefkoşa’da dün, Papalık Büyükelçiliği’nin (Apostolic Nunicature) açılışının yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papalık Büyükelçiliği’nin açıldığı binanın daha önce Hristodulidis ailesi tarafından kiralanarak 3 yıl boyunca kullanıldığını ve Nikos Hristodulidis’in Başkanlık görevine seçilmesinin ardından, ailenin Başkanlık Sarayı’na taşındığını yazdı.

Gazete, açılışın Vatikan Başbakan Vekili, Başpiskopos Edgar Peña Parra tarafından yapıldığını ve Parra’nın hususi olarak açılış için Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti.

Haberde, açılışta Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile Bayındırlık, İletişim ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in de katıldığı belirtildi.

Gazete, Vafiadis’in törende yaptığı konuşmada, Vatikan’a Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutumdan ötürü teşekkürlerini sunduğunu kaydederken, Parra’nın da “Türk işgali yüzünden açılan yaraların bir an önce kapanmasını” dilediğini yazdı.