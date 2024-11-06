Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklulara ve özellikle paketçilere yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırılara dün bir yenisi eklendi.

Haravgi ve diğer gazeteler, dün Limasol’da 24 yaşındaki Hindistan uyruklu bir öğrencinin darp edildiğini ve motosikletinin çalındığını yazdılar.

Gazete, Hintli öğrencinin motosikletiyle akşam 19:00 sularında evine gitmek üzereyken yolunun, yine motosiklet kullanan iki kişi tarafından kesildiğini, öğrenciyi darp eden şahsıların motosikleti de alarak ortadan kaybolduklarını belirtti.

Gazete ayrıca, Limasol’da olayın yaşandığı bölgede birkaç gün önce de 7 kişilik bir grubun bir paketçiyi darp ettiklerini hatırlattı.