Güney Kıbrıs’ta, Mennoya bölgesinde, “Limnes” adlı; uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar için kabul merkezi ve ülkeden ayrılış öncesi merkezi inşa edilmesiyle ilgili sözleşmenin bugün imzalanacağı haber verildi.

Tesisin bin kişiyi konuk edebilecek kapasiteye sahip olacağını ve projenin 24 ayda tamamlanmasının beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, projenin 27 bin metrekare toplam alana sahip tesisler inşa edilmesini aynı zamanda mevcut binalarda da toplam alanı bin 400 metrekarelik dönüşümler yapılmasını içerdiğini belirtti.

Bunun yanında, projenin yakınında başka bir sözleşme aracılığıyla biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edileceğini de kaydeden gazete, bunun söz konusu merkezin ihtiyaçları yanı sıra, Köfünye’deki uluslararası koruma başvuru sahiplerini kabul etme ve barındırma merkezinin ihtiyaçlarını da karşılayacağını kaydetti.

Gazete ayrılış öncesi merkezinde, uluslararası koruma başvuruları ilk etapta reddedilen ve uluslararası koruma idare mahkemesine başvurmayan, başvuruları uluslararası koruma idare mahkemesinde reddedilen veya söz konusu başvurudan vazgeçerek ülkesine iade talebinde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının misafir edileceğini belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, merkezde güvenli ülkelerden gelen ve başvuruları hızlandırılmış prosedürlerle değerlendirilen başvuru sahiplerinin konuk edileceğini de kaydetti.

Gazete iki merkezin inşasının İltica, Göç ve Uyum fonu çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Rum Yönetimi tarafından birlikte finanse edileceğini de ekledi.

-Güney Kıbrıs siyasi sığınma başvurularında AB’de birinci sırada

Gazete bir başka haberinde ise, Eurostat’ın 2022 yılıyla ilgili yayımladığı verilere yer verdi.

Söz konusu verilere göre, Güney Kıbrıs’ta uluslararası korumaya başvuranların ve bundan yararlananların yüzdesinin ülke nüfusunun %6'sından daha büyük bir orana tekabül etmekte olduğunu kaydeden gazete, son 6 yıldır Güney Kıbrıs’ın nüfusuna oranla en fazla uluslararası koruma başvurusuna sahip AB üye devleti olduğunu ve 2015 yılından bu yana, bu başvurulardaki artışın yüzde 490’a ulaştığını ifade etti.

Siyasi sığınma başvurusunda bulunanların yüzde 95’inin Güney Kıbrıs’a “yasadışı” bir şekilde KKTC’den geldiklerini, geriye kalan yüzde 5’lik kısmın ise deniz yoluyla Türkiye veya Suriye-Lübnan’dan geldiğini iddia eden gazete, nüfusa oranla 2022 yılında AB’de yeni siyasi sığınma başvurularıyla ilgili en yüksek rakamın Güney Kıbrıs’ta kayda geçirildiğini belirtti.

Gazete, 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta milyon kişi başına 23 bin 864 başvuru yapıldığını da ekledi.