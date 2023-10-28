Rum Adalet Bakanı Anna Kukidi Prokopiu, kokain kullananların sayısının son 20 yıl içerisinde 4’e katlandığını açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Polis Narkotik Şube’sinin düzenlediği bir panelin açılışında konuşan Prokopiu, Avrupa’nın büyük limanlarında 303 ton kokain ele geçirilmesinin ve AB içerisinde yasa dışı kokain üretiminin, bu maddeye erişimin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğine işaret ederek son 20 yılda kokain deneyen kullanıcı sayısının dörde katlandığının tahmin edildiğini söyledi.