Güney Kıbrıs’ta son iki buçuk yılda 666 insan kaçakçılığı ve cinsel istismar olayının Rum yetkili makamlarının bilgisine geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum yetkili makamlarınca her yıl çok sayıda insan kaçakçılığı ve cinsel istismar olayının incelenmekte olduğunu, son iki buçuk yıllık dönemde bu sayının 666’ya ulaştığını yazdı.

Gazete, 2021 yılında 169, 2022 yılında 265 ve bu yıl ise bugüne kadar 232 vakanın Rum makamlarının bilgisine geldiğini belirtirken bu vakalardan çok küçük bir kısmının yargıya taşınabildiğini, bu durumun en önemli sebebinin ise kurbanların mahkeme aşamasına gelene kadarki sürede ifade vermekten vazgeçmeleri olduğunu aktardı.

TAK