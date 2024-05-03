Güney Kıbrıs’ın İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun girişimiyle 17 Mayıs tarihinde Suriye konusuna vurgu yapan, göçün dış boyutuyla ilgili bir bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Toplantının İçişleri Bakanı İoannu’nun kısa süre önce Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan’daki ikili temaslarının ardından, Rum Yönetiminin İoannu aracılığıyla üstlendiği bir girişim olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, toplantıya Suriye’nin göç konusundaki statüsünün yeniden değerlendirilmesinin ileriye götürülmesi konusunda Rum kesiminin teziyle özdeşleştiklerini belirten ülkelerin davet edildiğini ekledi.