Güney Kıbrıs’ta sahte haberlerin (fake news) yayılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla yasa hazırlandığı ve yasanın, oylanmak üzere eylül ayında Meclis’e sunulacağı bildirildi.

Politis gazetesi, yasanın onaylanmasıyla birlikte hem sahte haber yayanların, hem de tehdit, küfür ve uygunsuz fotoğraf içerikli paylaşımların cezalandırılabileceğini yazdı.

Haberde, Gazete ve Dergi Yayıncıları Derneği Başkanı Eleni Mavru’nun bu yasaya tepki göstererek, yasayla aslında arka kapıdan gazeteciliğin cezalandırıldığını ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini söylediği belirtildi.