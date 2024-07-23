FIBA EuroBasket 2025’e ev sahipliği yapacak ülkeler arasında bulunan Güney Kıbrıs’ın, bu konudaki hazırlıkları tamamlamaya çalıştığı belirtildi.

Politis gazetesi, Letonya ve Finlandiya'yla birlikte EuroBasket 2025’e ev sahipliği yapacak Güney Kıbrıs’ın hazırlık için şampiyonanın oynanacağı tarihe kadar hemen hemen bir yılının kaldığını ancak daha yapacağı çok şeyin bulunduğunu yazdı.

EuroBasket 2025’in, 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini yazan gazete, Limasol’daki “Spiros Kiprianu” spor salonunun yenileme çalışmalarının başlayıp tamamlanması için sadece 13 ayın kaldığına dikkat çekti.

Habere göre ilgili ihale çerçevesinde bina yenileme çalışmaları için 14 milyon 496 bin 732 euro harcama öngörülüyor.

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