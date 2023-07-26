Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde gerçekleşen yangınlar sonucunda 30 hektardan fazla bir alanın yandığı, üç itfaiyecinin ise Baf ormanlarındaki yangın söndürme çalışmaları sırasında hafif bir şekilde yaralandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Limasol’a bağlı Mathikoloni bölgesinde çıkan yangın sonucunda 3, Baf’a bağlı Yalya yakınlarında çıkan yangın sonucunda 4, Evretu barajının güneybatısında ve Akurdalia köyü yakınlarındaki Lukrunu köyü yakınlarında çıkan yangın sonucunda 12, Baf devlet ormanlarında ise bir önceki gün çıkan ve dün sabah kontrol altına alınan yangın sonucunda ise 10 hektarlık bir alanın yandığını yazdı.

-Baf ormanlarındaki yangının sebebi AİK’in çıplak kabloları

Politis gazetesi ise “Ormanın Kalbinde 1974’ten Bu Yana Saatli Bomba” başlıklı haberinde, Baf ormanlarında çıkan yangına Rum Elektrik İdaresine ait olan ve 1974 yılından bu yana ormandan geçen 11 kilometre uzunluğundaki çıplak kablonun sebep olduğunu yazdı.

Söz konusu 11 kilometrelik kablonun Orman Dairesi ile AİK arasında anlaşmazlığa neden olduğunu ve iki birimin konuyla ilgili olarak birbirine yangın konusunda sorumluluk attığını kaydeden gazete, Orman Dairesi ile AİK’in son 15 yıldır, ormanın içerisinden geçen ve Orman Dairesinin istasyonuna enerji sağlayan kabloyu tartıştığını belirtti.

İlk bakışta yangının sebebinin bu kablo olduğunu belirten gazete, Baf Ormanlarının Kıbrıs’taki en büyük devlet ormanı olduğunu ve 600 kilometrekarelik bir alana sahip olan ormanın, adanın toplam alanının yüzde 6,5’ini teşkil ettiğini ekledi.