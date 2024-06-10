Güney Kıbrıs’ta dün yapılan yerel seçimler çerçevesinde 29 belediyede de başkanlık seçimine gidildi ve yeni belediye başkanları belli oldu.

“Politis.com.cy” haber sitesinde yer alan habere göre, Lefkoşa Rum kesiminde belediye başkanlığını Haralambos Pruncos, Limasol’da Yannis Armeftis, Larnaka’da Andreas Viras, Baf’ta ise Fedonas Fedonos kazanırken, sözde “Maraş” belediye başkanlığına ise yeniden Simos İoannu seçildi.

Haberde Lefkoşa Rum belediye başkanlığına seçilen Pruncos’un AKEL, EDEK ve Volt, Limasol belediye başkanlığına seçilen Armeftis’in AKEL, DİKO, EDEK ve Volt, Larnaka belediye başkanlığına seçilen Viras’ın AKEL, DİKO, DİPA-İşbirliği, Volt ve Hayvan Partisi, Baf belediye başkanlığına seçilen Fedonas Fedonos’un ise DİSİ ile DİPA-İşbirliği tarafından desteklendiği belirtildi.

Haberde, Lefkoşa Rum belediye başkanlığına seçilen Pruncos’un yüzde 56.8, Limasol belediye başkanlığına seçilen Armeftis’in yüzde 48.5, Larnaka belediye başkanlığına seçilen Viras’ın yüzde 65.7, Baf belediye başkanlığına seçilen Fedonas Fedonos’un yüzde 60.3, sözde “Maraş” Belediye başkanlığına yeniden seçilen Simos İoannu’nun ise yüzde 39.3 oy aldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haberlerde bugüne kadar Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığını yürüten Konstantinos Yorgacis’in yüzde 54 oy alarak Güney Lefkoşa kaymakamı olarak seçildiği de ifade edildi.

Seçimler çerçevesinde 5 kaymakam seçildiği ve Lefkoşa Rum kesiminde bu makama Yorgacis’in seçildiği belirtilirken, Limasol kaymakamının Yannis Çuluftas, Larnaka kaymakamının Angelos Hacıharalambus, Baf kaymakamının Haralambos Pittokopitis, sözde “Maraş” bölge kaymakamının ise Yannis Karusos olduğu ifade edildi.