Politis gazetesine göre, iki birlik arasında genel diş hekimliği ile diş hekimliği uzmanlık alanları (Endodonti, Ortodonti, periodontoloji, implant uzmanı ve benzeri) ayrımı yapılması konusunda tartışma çıktı; POS’un uzmanlık alanlarının tanınmasına gerek olmadığını savunduğu, Diş Hekimleri Konseyi’nin ise hastaların faydasına olacağı gerekçesiyle uzmanlık alanlarının tanınması gerektiğini belirtti.

Gazete, POS’un diş hekimliği uzmanlık alanlarının tanınması halinde, genel diş hekimlerinin tüm diş sorunlarını tedavi etmek yerine yalnızca diş temizliği ile dolgu yapabileceğini ifade ettiğini yazdı.

AB üyesi 15 ülkenin diş hekimliğini uzmanlık alanlarına göre ayırmadığını kaydeden POS'un Kıbrıslı Türk diş hekimlerinin Avrupa derneklerine ayrı bir varlık olarak üye olmasının engellenmesi için çaba gösterdiğini de açıkladı.

POS uzmanlık alanı konusunda Avrupa dernekleriyle aynı paralelde olmamaları ve kendi aralarında çatışmaları halinde, Kıbrıslı Türk diş hekimlerinin Avrupa derneklerine üyelik yolunun açılabileceğini ifade etti.