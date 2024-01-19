Güney Kıbrıs’ta denetimli uyuşturucu kullanımı için merkez oluşturulmasının gündemde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin (AAEK) dün yaptığı açıklamada, “One Stop Center” adı altındaki merkez için Avrupa fonlarından 446 bin Euro’luk ödenek arandığını ve Meclis’e, merkezin hedefleriyle ilgili bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, merkezin hedefleri arasında aktif uyuşturucu kullanıcılarının uyuşturucudan gördüğü zararın azaltılmasının, kullanıcılar arasında HIV/AIDS bulaşının önüne geçilmesinin, kullanıcılara danışmanlık hizmeti sunulmasının ve kullanıcılar arasında iletişim sağlanmasının bulunduğunu kaydetti.