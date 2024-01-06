Guterres’in Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında eşit mesafe gütmesi EDEK’te rahatsızlık yarattı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolobiya eski Dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı Kıbrıs sorunundaki şahsî temsilciliğine atadığı dün akşam resmen açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta çok beklenen bir atama olmasına karşın atama haberine basılı Rum gazetelerinden sadece Politis yer verdi.

Haberde, BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Guterres’in Cuellar’dan, ileriye doğru süreçte kendisi adına ortak zemin aramasını ve Kıbrıs sorunu için danışmanlık yapmasını istediği kaydedildi.

Öte yandan Haravgi Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunduğu BM Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu rapor taslaklarını manşete taşıdı.

Genel Sekreter’in, rapor taslağında ara bölge konusunda her iki tarafa da sorumluluk yüklemekte olduğuna dikkat çeken gazete, taslaktaki “Barış Gücü’nün ara bölge içinde ve dışındaki yetkilerini her iki taraf da sorguluyor” ifadesine vurgu yaptı.

Genel Sekreter’in “Her yıl uçurum daha da genişliyor, çözüm perspektifleri erozyona uğruyor” vurgusu ile iki lideri insanlar arasında iletişim, işbirliği ve ticareti aktif şekilde ileri götürmeye çağırdığına işarete etti.

Öte yandan, Alithia EDEK’in Genel Sekreter Guterres’in raporlarında Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında eşit mesafe gütmesinden rahatsızlık belirttiğini bildirdi.

Gazeteye göre, parti tarafından yayımlanan açıklamada Guterres’in, iki taraf arasında eşit mesafe gütmesinden rahatsızlık belirtildi. Bununla birlikte, Türkiye’ye Kıbrıs sorununda herhangi bir sorumluluk yükleme ifadesine yer vermemesini “çok daha tehlikeli” gördüğünü belirtti.

EDEK Genel Sekreter’in, iki devlet ve KKTC’nin tanınmasındaki ısrarı nedeniyle “Türkiye’ye sorumluluk yüklemesi gerekirken” KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesi ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile denk hale getirilmesinden başka bir şeye yaramayacağı görüşünü belirttiği güven yaratıcı önlemler üzerinde durduğuna dikkat çekti.