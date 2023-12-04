Güney Kıbrıs’ta bir ortaokulda öğrenciler arasında yeni bir şiddet olayı yaşandığı ve olay sonucunda 13 yaşındaki bir öğrencinin omzunun kırıldığı haber verildi.

Birkaç gün önce yaşanan olayda üç öğrencinin 13 yaşındaki bir öğrenciyi havaya kaldırdığını, ardından da yere fırlattığını yazan Fileleftheros gazetesi, öğrencinin düşme sonucunda bayıldığını ve okula ambulans çağrıldığını kaydetti.

Olay sonucunda öğrencinin omzunun kırıldığını kaydeden gazete, olayda yer alan üç öğrenciden birinin başka bir çocuğu yaralamaktan ötürü kısa süre önce okuldan uzaklaştırıldığını belirtti.

Haberde, yarın okulda konuyla ilgili bir toplantı yapılmasının planladığı ifade edildi.

-Tutukluya uyuşturucu vermeye çalıştı

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, 24 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının geçen cumartesi yaşanan bir olayda, Baf ilçesinde bir polis karakolunda tutuklu olan 31 yaşındaki bir kişiye şampuan içerisinde aynı zamanda giydiği sütyene gizlemek suretiyle metamfitamin iletmeye çalıştığı belirtildi.

Gazete 24 yaşındaki şahsın tutuklandığını, 24 yaşındaki şahsa uyuşturucuyu temin ettiğinden söz edilen 34 yaşındaki bir kişi aleyhinde de tutuklama emri çıkarıldığını ekledi.