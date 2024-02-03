Rum Narkotikle Mücadele Biriminin, Güney Kıbrıs’ta, Larnaka ilçesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon çerçevesinde bir ay da 45 kilodan fazla hint keneviri (marihuana) ele geçirdiği belirtildi.

Son olayın geçen perşembe akşamı Larnaka’ya bağlı Livadia’da meydana geldiğini ve polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 28 ve 40 yaşlarında iki kişinin tasarrufunda 3 kilo 220 gram hint keneviri ele geçirdiğini yazan Politis gazetesi, söz konusu kişilerin tutuklanarak mahkemeye sevk edildiklerini ve mahkeme tarafından 7 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Soruşturma memurlarının tutuklanan iki kişinin uyuşturucu maddeyi iç piyasaya sızdıran bir çetenin üyeleri olduğunu düşündüğü ve bu kişilere uyuşturucu maddeyi sağlayan kişinin arandığı kaydedildi.

Gazete Rum polisinin 5 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bir operasyonda ise 42 kilodan fazla hint keneviri ele geçirdiğini ve olay sonucunda 21 yaşında Arnavutluk kökenli bir şahıs ile 57 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutuklandığını da anımsattı.