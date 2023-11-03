Güney Kıbrıs’ta artık tarım arazisine güneş parkı inşa edilemeyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’ndan bir talimat yayınlanacağını ve bu talimatla, tarım arazilerine güneş parkı inşa edilmesinin yasaklanacağını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğü tarafından dün yayınlanan açıklamaya göre, verimli tarım arazilerinin güneş parkı için feda edildiğinin gözlemlendiğini ve bunun önüne geçilmesi için, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra uygulamanın hayata geçirileceğini kaydetti.