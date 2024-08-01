Güney Kıbrıs’ta geçen günlerde hayatını kaybeden 3 aylık bebeğe yapılan otopsi sonucunda ortaya trajik şeyler çıktığı ve Rum polisinin konuyla ilgili cinayet araştırması yaptığı belirtildi.

Soruşturmaların kolaylaştırılması için 29 Temmuz tarihinde bebeğin 23 yaşındaki yabancı uyruklu babasının tutuklandığını yazan Haravgi gazetesi, Rum polisinin 3 aylık bebeğin 28 Temmuz günü akşamüzeri Lefkoşa Rum Genel Hastanesi aciline kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği konusunda hastane personeli tarafından bilgilendirildiğini belirtti.

Bunun akabinde polis mensuplarının hastaneyi ziyaret ederek cesedi incelediğini ve bebeğin cesedinde ciddi ihmale uğradığına dair şüphelere yol açan bazı bulgulara rastlandığını kaydeden gazete, bundan ötürü bebeğin babasının tutuklandığını yineledi.

Gazete polisten edinilen bilgilere göre bebeğin zayıf olduğunu ve aç olduğuna dair belirtiler tespit edildiğini, öte yandan bebeğin vücudunun bazı kısımlarında böcek veya kemirgenlerin yol açmış olabileceği ısırıklar da tespit edildiğini kaydetti.

Bebeğin annesinin de polis tarafından arandığını, çünkü annenin bebeğin öldüğünün tespit edildiği gün Yunanistan’a kaçtığının görüldüğünü yazan gazete, ailenin yaşadığı yerin de uygunsuz olduğunu öte yandan bebeğin doğduğuna dair bir kayda da rastlanmadığını ifade etti.

Gazete polisin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.