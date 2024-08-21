Güney Kıbrıs’ta pazartesi gecesi ve dün sabah meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 20 ve 21 yaşındaki iki gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Ahna Ormanı” bölgesinde pazartesi akşamı 19.30’da meydana gelen, üç araç ile bir motosikletin karıştığı kazada, 21 yaşındaki motor sürücüsü Neofitos Konstandis’in hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, kazaya karışan diğer sürücülere narkotest ve alkol testi yapıldığını, testlerin temiz çıktığını ve kefaletle serbest bırakıldıklarını kaydetti.

İkinci kazanın ise Paralimni’de, sabah saat 06.30’da meydana geldiğini belirten gazete, 20 yaşındaki Paralimni Gençler Birliği (ENP) futbolcusu 20 yaşındaki Paul Julius’un, aracıyla Protara’ya gittiği sırada, henüz belirlenemeyen bir sebeple 74 yaşındaki şahsın kullandığı araca çarptığını yazdı.

Haberde, Julius’un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı ifade edildi.