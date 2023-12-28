Güney Kıbrıs’taki bir finans şirketinin kara para aklama suçlamalarıyla gündemde olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Euronews” tarafından dün yayınlanan ve Fransız “Le Monde” gazetesine dayandırılarak aktarılan haberde, Fransız “BNP Paribas” bankasının Güney Kıbrıs’taki şubesinde, “T.C.R International Limited” adlı Rum finans şirketi adına illegal faaliyetlerden ve şüpheli yatırımlardan gelen 220 milyon Euro civarında kara paranın aklandığını yazdı.

Gazete, ilgili haberde bazı paravan eylemlerden söz edildiğini, ancak bu eylemlerle ilgili detay verilmediğini kaydederken, Fransa ve ABD makamları tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Haberde, söz konusu finans şirketi tarafından 2019-2021 yılları arasında 220 milyon Euro’nun üzerinde şüpheli finans işlemleri yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.