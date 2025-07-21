20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümü sebebiyle dün, Güney Kıbrıs’ta anma ve kınama etkinlikleri yapıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki Yunan Askeri Mezarlığı’nda dün sabah tören düzenlendiğini ve törene siyasetçilerin, askerlerin, kilise yetkililerinin ve halkın katıldığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun mezarlıktaki anıta çelenk bıraktıklarını ve mezarların başında dua edildiğini; bu törenin ardından da Hristodulidis’in, “Apostolos Varnavas Kilisesi”nde düzenlenen ayine katıldığını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “trajedinin sirenlerinin hala çaldığını” belirterek “Unutmuyoruz, katılmıyoruz, oldu-bittileri kabul etmiyoruz. Hedefimiz ve arzumuz yasa dışı işgalin sona ermesi ve memleketimizin bağımsızlığına kavuşarak yeniden birleşmesidir.” ifadelerini kullandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerde törenler düzenlendiğini ve hayatını kaybedenlerin anıldığını belirtirken, kayıpların akıbetinin belirlenmesi talebinin yinelendiğini yazdı.

Haberde, siyasi partilerle sivil toplum örgütlerinin açıklamalar yayınlayarak “Türk işgalini” kınadıkları ve savaşta ölenleri anmak için çeşitli etkinlikler düzenledikleri kaydedildi.