Güney Kıbrıs’la ilgisi bulunan 4 şirketin daha ABD yaptırımları listesinde bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde ABD Maliye Bakanlığının, Rusya savunma sanayine yardımcı olan ve Ukrayna aleyhinde kullanılan silahların taşınmasına kolaylık sağlayan kişiler aleyhindeki yeni yaptırımlar listesinde, Güney Kıbrıs’la ilgisi bulunan dört tüzel kişiyle (şirketle) ilgili yaptırımların yer aldığını yazdı.

Gazete listenin “Azia Shipping Holdings Ltd”, “Fortiana Holdings Ltd”, “Bex Shipping Inc” ve “Stanmix Holding Ltd” şirketlerini içerdiğini ekledi.