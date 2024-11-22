Güney Kıbrıs’ta Tapu Dairesinin Rum kesiminin yeni idari haritasını hazırladığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta Tapu ve Kadastro Dairesine bağlı haritacılık şubesinin 1 Temmuz’daki yerel yönetimler reformunun ardından ortaya çıkan yeni idari haritayı hazırladığını yazan Haravgi gazetesi, haberinin devamında Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Elikkos İlias’ın açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında Akama Ulusal Parkını idari olarak bölmeyi ve bunu iki farklı belediyeye dahil etmeyi başardıklarını dile getiren İlias, çalışmaların sürdüğünü ve örneğin Poli Hrisohus belediyesiyle ilgili isim değişikliğinin de gelişme halinde olduğunu sözlerine ekledi.