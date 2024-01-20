Güney Kıbrıs’ın AB dışındaki üçüncü ülkelere 81,9 bin ton demirli metal-kağıt atığı ihraç ettiği, yine bu ülkelerden 4,9 bin ton atık satın aldığı bildirildi.

Alithia, Avrupa Birliği İstatistik Birimi Eurostat’ın yayınladığı yıllık verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın 2022’de yaptığı atık ihracının 2021’e göre yüzde 3 arttığını, atık ithalinin ise yüzde 17 azaldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın atık ihraç ettiği üçüncü ülkeler Hindistan (48,1 bin ton), Lübnan (7,3 bin ton), Mısır (7,2 bin ton) Tayland (4,9 b in ton) ve İsrail (3,7 bin ton); atık ithal ettiği ülkeler de Birleşik Krallık (41,2 bin ton), Mısır (571 ton) ve Lübnan (40 ton).