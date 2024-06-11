Güney Kıbrıs’ta ticari dengedeki açıkta 2023 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde 708 milyon Euro düşüş olduğu belirtildi.

Bunun ithalatta meydana gelen yüzde 18,4’lük büyük düşüşten kaynaklandığını kaydeden Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak 2024 yılının Ocak-Nisan ayında ticari dengedeki açığın 2 milyar 453 milyon euro, 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 3 milyar 161,3 milyon euro olduğunu yazdı.

Gazete, 2023 yılının ilk dört ayında 4 milyar 435,4 milyon euro olan toplam ithalat rakamının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,4 azalarak 3 milyar 619,6 milyon euroya gerilediğini kaydederek, 2023 yılının aynı döneminde 1 milyar 274 milyon olan ihracat rakamının da yüzde 8,4 azalarak 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 166 milyon euroya gerilediğini ekledi.