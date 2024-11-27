Amerikan Helen Enstitüsü’nün (AHI), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’a Güney Kıbrıs’ın NATO’nun Doğu Akdeniz’deki temel ortağı olması için mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’de yaşayan yurttaşların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Washington’a ziyareti ve Biden ile yaptığı görüşmenin devamının gelmesi talebiyle, Biden’ın Beyaz Saray’daki son haftalarını, Güney Kıbrıs’a verdiği NATO ortaklığını onaylama sözünü tutarak değerlendirmesini istediğini yazdı.

Gazete, AHI’nin Akdeniz için diyaloğa giriş ile NATO’nun sunduğu özel iş birliği programları (ITTP) aracılığıyla daha fazla ortaklar bulunmasını da önerdiğini kaydederek, ABD ile Güney Kıbrıs arasında son 4 yılda kurulan ortaklık ilişkisine atıfta bulunduğunu belirtti.

Mektupta, ABD’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için gereken desteğin sağlanmasında ve diyalog kurulmasında oynayabileceği role dikkat çeken AHI, diplomatik engellere öncelik verecek, Kıbrıslıların haklarını destekleyecek ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgali” meselesine hukuk devleti, uluslararası hukuk ve ABD hukuku zemininde çözüm bulunmasını ileri götürecek bütünlüklü bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Habere göre AHI, Doğu Akdeniz bölgesinin önemli bir jeopolitik merkez olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin istikrarı bozan eylemleriyle mücadele etmek için bir plan belirlenmemesinin, “daha fazla saldırganlığı” teşvik edebileceğini öne sürdü.

AHI, Türkiye’nin, ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki çıkarlarına ters düşecek eylemleriyle ilgili kritik konularda son 4 yıl içerisinde önemli bir ilerleme sağlanmış olmamasından ötürü hayal kırıklığı içerisinde olduğunu da ifade etti.

-Letimbiotis’ten açıklama

Gazete devamla, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamalarda, hükümetin hedefinin Rum Yönetimi’nin savunma amaçlı caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu açıkladığını yazdı.

Haber göre Letimbiotis, bunun, ABD ve Fransa gibi ülkelerle yapılan savunma iş birliği anlaşmaları ile NATO gibi uluslararası örgütlerin prosedürleri ile prototiplerine uyum çerçevesinde sağlanacağını kaydetti.