“Fontana Food AB” isimli bir İsveç şirketinin 2016 yılında “Grilloumi” isimli peynir için yaptığı patent başvurusu sonrası Güney Kıbrıs’ın, söz konusu ürün isminin Hellimle karışabileceği yönündeki itirazı AB Genel Mahkemesi tarafından reddedildi.

Haravgi gazetesi, “Fontana Food AB” isimli bir İsveç şirketinin, 2016 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuru yaparak “Grilloumi” isimli peynirin patentini almasının ardından Güney Kıbrıs’ın AB Genel Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunduğunu ancak itirazı reddedildiğini yazdı.

Habere göre mahkeme, “Grilloumi” ismi ile hellim isminin karıştırılamayacağını belirterek itirazı reddetti.