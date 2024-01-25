Avrupa Parlamentosu'ndaki Kıbrıslı Rum milletvekillerinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Orta Doğu konulu toplantısında yaptıkları konuşmalarda, Gazze’ye acil insani yardım gönderilmesinin gerekliliğine vurgu yaptıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum AP Milletvekillerinin AKMP’nin Strazburg’da gerçekleştirilen oturumunda yaptıkları konuşmalarda, Gazze’ye insan yardım gönderilmesinin aciliyetine ve Güney Kıbrıs’ın deniz yoluyla yardım önerisine değindiklerini yazdı.

Gazete, Yorgos Lukaidis ve Hristiana Erotokritu’nun yaptıkları konuşmalarda, AB’nin İsrail karşısındaki etkisiz tutumunu eleştirdiklerini ve Gazze’ye insani yardımın acil ulaştırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtirken Erotokritu’nun Gazze’ye insani yardım gönderilmesi konusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz yoluyla yardım önerisini” içeren bir düzenlemesi önerisinin meclis karar taslağında yer alarak onaylandığını aktardı.