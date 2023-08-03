Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ın uluslararası ve jeopolitik boyutları olan bir davanın kadrajına yerleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Rum kesiminde kritik altyapılara, hacker saldırılarının önlenmesi için siber güvenlik algılayıcıları yerleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ı Bilgisayar Korsanlarına Bulaştırıyorlar” başlıklı haberinde, “Reuters” haber ajansı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan bir haberin, Güney Kıbrıs’ı, ABD-Teksas’taki bir özel araştırmacılar grubunun raporuna göre, Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan ve Vietnam gibi ülkelerin hükümetleri tarafından finanse edilen bilgisayar korsanlarına hizmet sağlayan bir şirketle ilişkilendirdiğini yazdı.

Bunun “Cloudzy” isimli ticari bir varlık olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta şirketler mukayyitliğine kayıtlı “Routerhosting Ltd.” isimli şirket tarafından kontrol edildiğinden söz edildiğini kaydeden gazete, Reuters haber ajansı tarafından “esrarengiz bir şirket” olarak nitelendirilen Cloudzy’nin bilgisayar sunucuları (server) kiraladığını ve bunlar aracılığıyla bilgisayar korsanlarına hizmet sağladığını kaydetti.

Söz konusu habere göre, şirketin, adı geçen ülkeler tarafından ekonomik olarak desteklenen 17 hacker grubuna hizmet sattığını da kaydeden gazete, söz konusu meselenin kilit isminin Hannan Mohammad Nozari olduğunu da ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta son 3 aydır “kritik altyapılara” bilgisayar korsanlarının saldırılarının önlenmesi ve bunlarla başa çıkılması için siber güvenlik algılayıcıları yerleştirildiğini yazdı.

Gazete, siber güvenlik algılayıcılarının, hacker saldırılarından korunma yöntemi ve bir erken uyarı platformu teşkil ettiğini ekledi.