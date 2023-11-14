Güney Kıbrıs’a bu yıl yasa dışı yollarla gelen her iki kişiden birinin Suriyeli olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a bu yıl yasa dışı yolla gelen her iki kişiden birinin Suriyeli; geçen yıl ise gelen her dört kişiden birinin Suriyeli olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin elindeki verilere göre, Suriyeliler geçen yıl Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollarla gelen gelenlerin yüzde 23’ünü, bu yıl ise yüzde 53’ünü oluşturuyor.

Ülkelerindeki durum nedeniyle geri gönderilmeleri mümkün olmayan Suriyeliler konusunun farklı şekilde ele alınması durumuyla karşı karşıya kalındığını yazan gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da son zamanlarda Suriye’den gelenlerin sayısının arttığına dikkat çektiğini belirtti.

Habere göre, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi yetkilisi yaptığı açıklamada 2022 yılında Güney Kıbrıs’a gelen toplam 17 bin 434 kişiden 4 bin 4 kişinin, 2023 başından 8 Kasım tarihine kadar gelenler 9 bin 183 kişiden 4 bin 875’nin Suriyeli olduğunu açıkladı.

2021 yılında ise yaklaşık 3 bin Suriyelinin ülkeye geldiği belirtildi.