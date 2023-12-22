Güney Kıbrıs’a bu yıl içerisinde düzensiz yollarla giden Suriyelilerin sayısında yüzde 314 artış, Afrikalıların Rum kesimine gidişlerinde ise dikey bir düşüş yaşandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “10 Bin 475 Kişi Geldi, 11 Bin 4 Kişi Ayrıldı” başlıklı haberinde, göç konusunda bu yıl dikkate değer unsurlar kayda geçirildiğini ve hem mültecilerin geldiği ülkelerin haritasının, hem de geliş yollarının değiştiği haber verildi.

Yeşil Hattın, düzensiz yollarla gelenlerin Rum Yönetimine ana giriş noktası olmaya devam ettiğini, öte yandan geçen yıla göre gelişlerde azalma olduğunu yazan gazete, Suriye ve Filistinlilerin deniz yoluyla gelişlerinin ise Rum Yönetimi makamları açısından artık büyük bir problem olduğuna işaret etti.

-Sığınma başvuruları

Bu yıl önemli bir başarı da kayda geçirildiğini ve ülkeden ayrılan düzensiz göçmenlerin, gelenlerden daha fazla olduğuna işaret eden gazete, 2023 yılın mart ayından kasım ayına kadar 9 bin 91 yeni siyasi sığınma başvurusu yapıldığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde ise 17 bin 65 siyasi sığınma başvurusu yapıldığını ve bu yılki başvurularda geçen yılki başvurulara göre yüzde 53 düşüş yaşandığını yazan gazete, 2022'de toplam 21 bin 565 başvuru yapıldığını ve bu rakamın bu yılın aynı döneminde ise aralık ayı hariç olmak üzere yüzde 49 azalarak 10 bin 589’e ulaştığını kaydetti.

Bu verilere göre bu yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a giden Afrikalıların sayısında ise önemli azalma olduğunu kaydeden gazete, ülkeye çoğunlukla deniz yoluyla ulaşan Suriyelilerin başvurularında ise artış olduğunu yazdı.

Geçen yıl Güney Kıbrıs’tan 5 bin 100 kişinin gönüllü bir şekilde ayrıldığını ve ülkelerine geri döndüğünü, bu yıl ise bu rakamın 7 bin 200 olduğunu kaydeden gazete, 2022 yılında Güney Kıbrıs’tan ayrılan göçmenlerin toplam sayısı 5 bin 900 iken, bu rakamın 2023 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde ise 11 bin 040 olduğuna işaret etti.

Mart ayından 15 Aralık’a kadarki dönemde ise bin 680 kişinin yer değiştirme (taşınma) mekanizması aracılığıyla 7 ΑΒ üye devletine taşındığını kaydeden gazete, 2023 yılında yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs’a gidenlerin toplam sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 10 bin 475 olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise 17 bin 438 olduğunu belirtti.

2022 yılıyla kıyaslandığında Afrika ülkelerinden gelişlerde yüzde 68 oranında bir düşüş yaşandığını da kaydeden gazete, yapılan başvurularla ilgili olarak 2023 yılının Mart-Kasım ayları döneminde toplam 16 bin 5 karar yayımlandığını ve bunların 11 bin 579’unun olumsuz kararlar olduğunu ekledi.