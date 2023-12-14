Güney Kıbrıs’a Suriye’den deniz yoluyla düzensiz gelişlerin sayısında ciddi artış kaydedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen Afrika kökenlilerde azalma olsa da, Suriye’den düzensiz gelişlerin sayısında artış yaşandığını yazdı.

Gazete, son günlerde özellikle Greko Burnu’nda kapasitesinin üstünde dolu olan tekneler tespit edildiğini; Aralık ayının ilk 13 gününde 446 Suriyeli tespit edildiğini ve yetkililerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Geçen yılın Aralık ayının ilk 13 gününde tespit edilen düzensiz gelişlerin sayısının 48 olduğuna işaret eden gazete, yılın başından düne kadar da 3 bin 889 Suriyeli'nin yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti.

Haberde, Suriyeli düzensiz göçmenlerden yüzde 70’inin (2 bin 725 kişi) son 3,5 ay içinde Güney Kıbrıs’a gittiği ifade edildi.