Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104198
ALTIN
229.016
DOLAR
5.4559
STERLİN
7.2432
EURO
6.1951
Meclis toplandı
MECLİS TOPLANDI 
Kıb-Tek 3 zamanlı tarife başlatıyor
KIB-TEK 3 ZAMANLI TARİFE BAŞLATIYOR
Kurt tutuksuz yargılancak
KURT TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
CİNAYET ZANLILARI 8 GÜN DAHA...
banner307

”Zor ama imkansız değil”

”Zor ama imkansız değil”

18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
”Zor ama imkansız değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında, cep telefonlarının adanın her iki yanında da kullanılabilmesi yönünde mutabakata varılmış olsa da, sonuçların muğlak olduğu iddia edildi.
,

Politis gazetesi “Bir Yandan Zor Ancak İmkansız Değil” başlığıyla aktardığı haberinde, liderlerin 26 Şubat’ta masaya koyduğu Güven Yaratıcı Önlemler’den biri olan cep telefonlarının bağlanmasının, birkaç gün önce yapılan yetkili teknik komite toplantısında görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesinin uygulanabilirliğinde birtakım zorluklar tespit edildiğini; Anastasiadis ile Akıncı’nın niyetinin Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden, her iki tarafın operatörlerinin anlaşmalarını o merkezle yapması ve bu şekilde, cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale gelmesi olduğunu anımsattı.

Anlaşmaların, Güney Kıbrıs ile KKTC’deki operatörler arasında herhangi bir anlaşma yapılmasına gerek kalmayacak şekilde, Avrupa’daki bir operatör ile ayrı ayrı yapılmasının, “temel engelin aşılmasını” sağladığını kaydeden gazete, yasanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği içerisinde faaliyet gösteren lisanslı operatörler ile lisanssız operatörler arasında anlaşma yapılmasını yasakladığını” yazdı.

Gazete, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Leonidas Pashalidis’in, cep telefonlarının birleşmesi için teknik komitede yapılan görüşmelerin devam edeceğini; henüz somut bir şey üzerinde anlaşma sağlanmadığını, ancak bunun, başarısız olunacağı anlamı taşımadığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pashalidis, bu işin kolay olmadığını; ancak engellerin aşılmasının da zor olmadığını belirterek, elektrik şebekelerinin bağlanmasının, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesinden daha kolay olacağına işaret etti.

Pashalidis, elektrik şebekelerinin bağlanmasıyla ilgili yasada herhangi bir yasaklayıcı madde bulunmadığını da kaydetti.

Haberde, Pashalidis’in, cep telefonlarıyla ilgili engelin ne olduğuna dair ayrıntıya girmediği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet Kemeri Takmayanlar İçin 13 Günde 2 Bin 291 Şikayet
Emniyet Kemeri Takmayanlar İçin 13 Günde 2 Bin 291 Şikayet
Politis Akıncı’nın Yeniden Aday Olacağını İddia Etti
Politis Akıncı’nın Yeniden Aday Olacağını İddia Etti
“Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”
“Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”
Neofitu: “PIK çalışanları ödenecek”
Neofitu: “PIK çalışanları ödenecek”
“bursa Metropoliti” Elpidoforos Güney Kıbrıs’ta
“bursa Metropoliti” Elpidoforos Güney Kıbrıs’ta
Rmmo’da Zorunlu Toplu Emeklilik
Rmmo’da Zorunlu Toplu Emeklilik
Iı. Hrisostomos: “kanser Benden Boşandı”
Iı. Hrisostomos: “kanser Benden Boşandı”
Kiprianu: “kıbrıs Sorununun Çözümü Hayati Öneme Sahip”
Kiprianu: “kıbrıs Sorununun Çözümü Hayati Öneme Sahip”
Neofitu: “güçlü Yunanistan Daha Güçlü Kıbrıs Demek”
Neofitu: “güçlü Yunanistan Daha Güçlü Kıbrıs Demek”
Prodromu: “guterres Çerçevesinin Sadece Bir Parametresinden Söz Ediyorlar”
Prodromu: “guterres Çerçevesinin Sadece Bir Parametresinden Söz Ediyorlar”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim