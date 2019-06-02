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Zemenidis ile söyleşi…

Zemenidis ile söyleşi…

02 Haziran 2019 Pazar 07:25
Zemenidis ile söyleşi…

Yunan Amerikan Liderler Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenidis, bugün Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunu, aynı zamanda ABD’nin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’yle olan ilişkilerini yorumladı.
“UNFICYP İçin İnisiyatif” başlıklı haberinde, HALC’ın, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) konusunda inisiyatif üstleneceğini yazan gazete, Zemenidis’in de, Washington’da bir bilgilendirme kampanyası başlayacağını söylediğini iletti.
Tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki ileri sürülen Türkiye’nin meydan okumalarına değinen Zemenidis, ABD’nin bu konuda “parmağını salladığını” savundu.
Zemenidis, ABD-Türkiye ilişkileri konusunda ise “bir kopma olduğunu” söyleyerek, bölgedeki olguların değiştiğini düşündüğünü ifade etti.

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Atina ve Lefkoşa Rum kesimi tarafından ciddi ve yöntemli bir çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Zemenidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, “Erdoğan’ın politikasının, doğru bir çözüm gidişatına yönelik herhangi bir gelişme yaşanmasına olanak bırakmadığını” iddia etti.
Zemenidis, UNFICYP konusunda ise, BM Genel Sekreterinin Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde yayımlanması beklenen raporu ve BM Güvenlik Konseyinin Temmuz ayı sonundaki kararı ışığında, HALC’ın büyük bir inisiyatif  başlattığını ve Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığına nüfuz etmeleri için, Amerikalı ve Avrupalı diplomatlar ile ABD Kongresinin önemli üyeleriyle görüşmeler planladıklarını ifade etti.
Zemenidis, başlıca isteklerinin, Kıbrıs’ta Türk askeri olduğu ve Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece, güvenlik ve istikrar sebeplerinden ötürü Barış Gücünün adada kalmasının gerekli olduğunun anlaşılması olduğunu sözlerine ekledi.
                         
 

Son Güncelleme: 02.06.2019 10:30
Anahtar Kelimeler:
Endy Zemenidis
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