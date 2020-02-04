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Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu’nun, dün Atina’da Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ile bir görüşme yaptığı haber verildi.

Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu’nun, dün Atina’da Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ile bir görüşme yaptığı haber verildi.

04 Şubat 2020 Salı 10:16
Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı

Fileleftheros gazetesi görüşme çerçevesinde, iki bakanın, bakanlıklarının eğitim alanındaki önceliklerine, aynı zamanda uzmanlık ve teknik bilgi değiş tokuşu ile işbirliği fırsatlarına değindiklerini iletti.
Görüşmede iki bakanlık arasında, eğitim konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi yöntemlerinin ele alındığı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 04.02.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Prodromos ProdromuNiki Kerameos
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