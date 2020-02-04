Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı

Fileleftheros gazetesi görüşme çerçevesinde, iki bakanın, bakanlıklarının eğitim alanındaki önceliklerine, aynı zamanda uzmanlık ve teknik bilgi değiş tokuşu ile işbirliği fırsatlarına değindiklerini iletti.

Görüşmede iki bakanlık arasında, eğitim konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi yöntemlerinin ele alındığı da belirtildi.

