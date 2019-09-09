banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100485
ALTIN
278.654
DOLAR
5.7549
STERLİN
7.0968
EURO
6.3605
Cezaevine gönderildi
20 GÜN HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı
BİR KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Kanunsuz avlanan iki kişi tutuklandı
KANUNSUZ AVLANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Güvercinlik’de hırsızlık!
GÜVERCİNLİK'DE HIRSIZLIK!
banner306

Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu

Lefkoşa, 9 Eylül 19 : Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Ekim ayı itibarıyla kadın elçi atanacağı belirtildi.

Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu

Lefkoşa, 9 Eylül 19 : Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Ekim ayı itibarıyla kadın elçi atanacağı belirtildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu

Lefkoşa, 9 Eylül 19 : Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Ekim ayı itibarıyla kadın elçi atanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa’daki Yunan Büyükelçiliği’nin Başına Kadın-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez- Ekaterini Ksagorari, İlias Fotopulos’un Halefi Oluyor” başlıklı haberinde, Yunanistan’ın Güney Lefkoşa’da bulunan büyükelçiliğinin zirvesinin, Ekim ayında değişeceğini yazdı.

banner317
Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 59 yıllık tarihinde ilk kez Atina’nın, şu anda mevcut Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un yerine kadın diplomat Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına karar vermesinin önemini vurgulayan gazete Ksagorari’nin şu anda Avustralya’da elçilik görevi yürüttüğünü yazdı.

Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına ilişkin evrakların, Rum Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini yazan gazete, şu anki mevcut Yunan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine geri döneceğini belirtti.

Habere göre, 1990 yılından itibaren diplomatik hizmetlerde bulunan EkateriniKsagorari,  hizmetleri çerçevesinde Edirne’de de konsolos olarak görev yaptı.

(FK/FEZ)

Son Güncelleme: 09.09.2019 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Araştırma Gemisi “oruç Reis”
Türk Araştırma Gemisi “oruç Reis”
Rum hava ve deniz limanlarının değeri….
Rum hava ve deniz limanlarının değeri….
Anastasiadis yarın Miçotakis’le görüşüyor
Anastasiadis yarın Miçotakis’le görüşüyor
Çavuşoğlu’nun Gazimağusa’ya başkonsolosluk açıklaması Rum basınında
Çavuşoğlu’nun Gazimağusa’ya başkonsolosluk açıklaması Rum basınında
Simos Yoannu’dan Maraş Kökenlilere: “Mallarınızı satmayın”
Simos Yoannu’dan Maraş Kökenlilere: “Mallarınızı satmayın”
Kktc İle Türkiye’nin Eurasıa Interconnector Projesinde Meydana Gelen Aksamalardan Faydalanmaya Çalıştığı İddia Ediliyor
Kktc İle Türkiye’nin Eurasıa Interconnector Projesinde Meydana Gelen Aksamalardan Faydalanmaya Çalıştığı İddia Ediliyor
Rum Siyasi Partiler Lute’un Çabasının Başarısız Olmasına Tepki Gösterdi
Rum Siyasi Partiler Lute’un Çabasının Başarısız Olmasına Tepki Gösterdi
Sahte seyahat belgesi...
Sahte seyahat belgesi...
İlk Yunan Doktorlar Geldi
İlk Yunan Doktorlar Geldi
Rum tarafını “Sıcak bir kış korkusu sardı”
Rum tarafını “Sıcak bir kış korkusu sardı”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim