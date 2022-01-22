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Yunanistan’daki tecavüz çetesi skandalı ifşaatçısı Sigma’ya konuştu

Selanikli 24 yaşındaki kadının şikâyeti üzerine Yunanistan’da ortaya çıkan insan ticareti ve tecavüz çetesi skandalı Güney Kıbrıs’ı da etkiliyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 13:00
Yunanistan’daki tecavüz çetesi skandalı ifşaatçısı Sigma’ya konuştu

Selanikli 24 yaşındaki kadının şikâyeti üzerine Yunanistan’da ortaya çıkan insan ticareti ve tecavüz çetesi skandalı Güney Kıbrıs’ı da etkiliyor. Çeteyi kamuoyuna ifşa eden İlias Gionis isimli Yunan aktivist dün Sigma TV’ye yaptığı açıklamada, Rum tarafında, 1974 faşist darbesiyle de ilgisi olan siyasilerin karıştığı büyük bir çetenin varlığını anlattı. 
Haravgi ve diğer gazetelere göre Gionis, “Kıbrıs ayağında birçok siyasi maksat saklı. Elimde, darbeye de karışmış, (çeteye) dahil Kıbrıslı politikacıların isimleri var. Veriler de var. Artık eminim çünkü Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı ve muhabbet tellallığı, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı dışında çocuk pornosu ve trafficking (insan kaçakçılığı) kurbanı çocuklarla ilgili çok büyük bir tarih ve kültür olduğunu kaynaklarımdan doğrulattım” dedi.
Rum tarafında, Dubai ile de bağlantılı ve tanınmış kişilerin çocuklar ile temasa geçtiği pornografi şirketi bürosu bulunduğunu da söyleyen Gionis “Kıbrıs’ta, aynı Yunanistan’daki tanınmış aile gibi, siyasi sistemde kendi insanları olan bir aile var” dedi, ellerinde veri bulunan ve bunları kendisine yavaş yavaş aktaran kızlar olduğunu anlattı.

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Sözünü ettiği çeteye karışmış işadamları da olduğunu söyleyen Gionis “Elimde, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili görsel malzeme de var. Kıbrıs toplumunda tanınan bir kişi çocuk pornosuna karıştı. Kıbrıs’ın üç yerinden, net ve istikrarlı şekilde tekrar eden üç isim kaydedildi. El Cezire’nin ifşa ettiği skandala karışmış kişi de var.”  
Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu dün, İlias Gionis ile temasa geçtiklerini ve Gionis’in elindeki verileri gün içerisinde kendilerine elektronik posta yolu ile göndereceğini söyledi. Andreu Gionis’in ifade vermek üzere Rum tarafına gitmek niyetinde olduğunu da kaydetti.  
 
 

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Son Güncelleme: 22.01.2022 14:28
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